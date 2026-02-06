I tedofori e il presidente svizzero Guy Parmelin fanno tappa al Niguarda | i saluti e l’abbraccio ai ragazzi ricoverati

Il presidente svizzero Guy Parmelin ha fatto visita ai giovani ricoverati al Niguarda, a Milano. È stato un momento forte, che anche i familiari e il personale dell’ospedale hanno accolto con emozione. Parmelin ha salutato i ragazzi, ha stretto loro la mano e ha condiviso qualche parola di incoraggiamento. La visita, annunciata in anticipo, è stata un gesto semplice ma significativo in un giorno importante, quello dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici.

Milano, 6 febbraio 2026 –  Una visita che per molti è stata una gradita sorpresa, in realtà pianificata da tempo e per certi aspetti “doverosa” quella compiuta dal presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin, a Milano per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici, ai ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana ricoverati al Niguarda.  Parmelin ha portato i saluti e la solidarietà del Paese agli otto ragazzi ancora ricoverati. Una visita che, indirettamente, è servita anche a stemperare le recenti tensioni fra Italia e Svizzera sorte per l’inchiesta riguardante i coniugi Moretti, proprietari del Constellation, e la decisione di richiamare a Roma l’ambasciatore italiano a Berna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

