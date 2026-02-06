Il presidente svizzero Guy Parmelin ha fatto visita ai giovani ricoverati al Niguarda, a Milano. È stato un momento forte, che anche i familiari e il personale dell’ospedale hanno accolto con emozione. Parmelin ha salutato i ragazzi, ha stretto loro la mano e ha condiviso qualche parola di incoraggiamento. La visita, annunciata in anticipo, è stata un gesto semplice ma significativo in un giorno importante, quello dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici.

Milano, 6 febbraio 2026 – Una visita che per molti è stata una gradita sorpresa, in realtà pianificata da tempo e per certi aspetti “doverosa” quella compiuta dal presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin, a Milano per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici, ai ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana ricoverati al Niguarda. Parmelin ha portato i saluti e la solidarietà del Paese agli otto ragazzi ancora ricoverati. Una visita che, indirettamente, è servita anche a stemperare le recenti tensioni fra Italia e Svizzera sorte per l’inchiesta riguardante i coniugi Moretti, proprietari del Constellation, e la decisione di richiamare a Roma l’ambasciatore italiano a Berna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I tedofori e il presidente svizzero Guy Parmelin fanno tappa al Niguarda: i saluti e l’abbraccio ai ragazzi ricoverati

Approfondimenti su Guy Parmelin

Sergio Mattarella ha fatto visita questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano.

Una grave tragedia si è verificata a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, con un incendio che ha coinvolto il locale Le Constellation Bar.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Guy Parmelin

Argomenti discussi: Da Mahmood al Milanese Imbruttito: chi sono i tedofori della tappa di Milano; Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma olimpica; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i tedofori a Monza: con Acampora, Tortu e Errigo anche Bugno e Desalu. E Cassina per accendere il braciere; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - La fiaccola olimpica arrivata in Duomo (Video).

Crans-Montana, i tedofori delle Olimpiadi sotto il reparto di Terapia intensiva del NiguardaI tedofori di Milano Cortina 2026 hanno fatto tappa all’ospedale Niguarda di Milano, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà ... espansionetv.it

Da Mahmood al Milanese Imbruttito: chi sono i tedofori delle tappe di MilanoLe ultime due giornate del viaggio della fiamma olimpica coinvolgeranno la città di Milano: chi sono i tedofori che porteranno la fiaccola fino al braciere olimpico. I nomi e la festa ... milanotoday.it

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il giorno dell’apertura incontrerà il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. ... #italoblogger #GiochiOlimpici2026 # facebook

Il presidente Guy Parmelin e il ministro dello sport Martin Pfister si recheranno ai Giochi olimpici di Milano-Cortina per rappresentare ufficialmente la Svizzera, partecipare a incontri istituzionali e sostenere atlete e atleti durante le competizioni. x.com