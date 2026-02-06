I sub nel tunnel sotto l’Arno Indagini a caccia della falla C’è il team della Concordia

Una squadra di sommozzatori sta ispezionando il tunnel sotto l’Arno per trovare la falla che ha causato il problema. Sono impegnati a controllare l’interno della struttura che collega piazza Piave con il rione di San Niccolò. Le indagini sono in corso, e i tecnici cercano di capire cosa abbia provocato il danno. Nel team ci sono anche membri della squadra della Concordia, chiamati a dare supporto.

Una squadra di sommozzatori ispezionerà la pancia del tunnel che scorre dentro l'Arno e lega la riva di piazza Piave al rione di San Niccolò. L'incarico è stato affidato da Palazzo Vecchio alla Subsea di Livorno, che sarà affiancata e guidata da un team di ingegneri. La Subsea è già stata protagonista nel 2013 quando venne contattata dal colosso Titan, per alcuni rilievi subacquei necessari alla rimozione della Costa Concordia al Giglio. Il loro intervento sarà fondamentale per capire quanto e in che termini il progetto di ' rifunzionalizzazione ' di quello che il governatore Eugenio Giani definì "un Corridoio Vasariano subacqueo ", sia realizzabile.

