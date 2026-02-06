La mareggiata della notte tra mercoledì e giovedì ha provocato danni lungo il litorale sud di Porto Potenza. Nonostante ci siano i fondi destinati alle scogliere, i lavori per rafforzare le difese ancora non sono partiti. La situazione resta critica, con il mare che minaccia di causare ulteriori danni.

La mareggiata avvenuta nella notte tra mercoledì e ieri ha causato svariati danni anche sul litorale sud di Porto Potenza, che non è protetto dagli scogli. Diversi i sottopassi del lungomare rimasti allagati. Sono intervenuti sul posto i volontari della Protezione civile locale, guidati dal coordinatore Carlo Carlini, insieme agli operai del Comune. Ma inevitabilmente sono stati colpiti pure gli stabilimenti balneari della zona. Tra questi lo chalet Maregià. Ed è proprio il titolare Giacomo Corvatta, tra l’altro storico custode del maxi condominio Lido Bello, a dirsi affranto. "Stavolta il mare ha causato un sacco di danni – commenta Corvatta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I soldi per le scogliere ci sono. Ma i lavori ancora non partono"

