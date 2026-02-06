I soldi al nuovo partito di Vannacci tra russi americani e massoni

Roberto Vannacci si ritrova al centro di un affare che coinvolge russi, americani e massoni. I soldi sono la chiave per far funzionare il nuovo partito di cui è tra i capi. Gli incontri tra vecchi e nuovi amici sembrano segnare una strategia ben pianificata, con il generale che sa bene quanto sia importante il denaro in politica. La scena si muove tra alleanze inedite e rapporti difficili da decifrare.

I vecchi amici russi, i nuovi amici americani. E il punto di incontro di un massone e faccendiere. Per la politica ci vogliono i soldi e il non più generale Roberto Vannacci lo sa bene. Per questo l’europarlamentare era già al lavoro da tempo per finanziare la sua «cosa nera». Il cuore del sistema, spiega oggi Repubblica, ruota attorno a una fondazione che si chiama Generazione Xa per ricordare la X Mas. La presidente è Camelia Mihailescu, moglie dell’europarlamentare. Il direttore generale è Massimiliano Simoni, consigliere regionale della Lega in Toscana e uomo di fiducia del leader. Tutto in famiglia.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Vannacci Politica Il nuovo partito di Roberto Vannacci: «Punto al 20%» Roberto Vannacci annuncia di puntare al 20% e conferma di avere un rapporto diretto e sincero con Salvini. "Futuro nazionale": il nuovo partito di Vannacci; alternativa al sistema o sua ennesima espressione? È arrivato ufficialmente il nuovo partito del generale Vannacci. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vannacci Politica Argomenti discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Yolo al rilancio con l’aumento. Con il nuovo capitale raddoppio del fatturato nel 2028; Cubi e fumogeni anti studentati a Firenze: Privato il 70% dei posti letto, solo per ricchi; Carta docente cambia: meno soldi ma più servizi, arriva anche per i precari. Parco Adda Nord, arrivano i soldi. Ecco il nuovo piano di investimenti. La priorità è il restyling di Villa GinaI soldi arrivano e il Parco Adda Nord aggiorna i conti e il piano delle opere, la caccia ai fondi ha dato risultati. Variazione di fine anno per recepire finanziamenti, contributi e somme da bandi: ... ilgiorno.it L’ex vicesegretario della Lega fonda un nuovo partito, Futuro Nazionale, e in molti si chiedono chi lo finanzierà. Di certo Vannacci sa come fare soldi: con solo due libri ha incassato un milione di euro facebook Aspetto con fiducia il primo leghista che dica che #Vannacci fa la scissione coi soldi di #Putin e/o di #Trump (perché qui la vittima designata, si sarà capito, non sembra tanto @matteosalvinimi quanto la versione di @GiorgiaMeloni troppo tenera con l’Europa) x.com

