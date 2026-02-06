i seguaci di vannacci si organizzano

I sostenitori di Vannacci si stanno muovendo anche in Toscana. Dopo la rottura con Salvini, un gruppo di una ventina di persone si sta organizzando per sostenere

Dopo lo strappo certificato a livello nazionale fra Matteo Salvini e il Generale Roberto Vannacci, i " Lupi di Toscana " iniziano a organizzarsi anche nella nostra provincia: circa venticinque persone sono pronte a dare gambe sul territorio a " Futuro Nazionale ". "Tutti noi aspettavamo questo momento – commenta la team leader, Silvia Pellegrini – quale passaggio naturale per creare un contenitore e uno spazio politico aperto a chi desidera fare il bene della Toscana e dell’Italia in una destra che si riconosca nei valori di Vannacci. Crediamo fermamente che l’Italia abbia bisogno di una destra “con la schiena dritta“, come l’ha definita Franco Vannucci, che non scenda a compromessi per cercare voti inseguendo un ‘politicamente corretto’ che invece di accontentare un po’ tutti scontenta chi ha nel cuore valori come sicurezza, giustizia “giusta“ e sovranità nazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

