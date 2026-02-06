I programmi TV di oggi 6 febbraio 2026 | Olimpiadi fiction e film

Questa sera in tv c’è grande attesa per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, trasmessa su Rai 1. Oltre a questo evento, ci sono anche altre puntate di fiction e film come “Io sono Farah” su Canale 5 e “Pirati dei Caraibi” su Italia 1. La giornata si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di sport e intrattenimento.

Guida ai programmi TV del 6 febbraio 2026: “Cerimonia d’apertura Milano-Cortina” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Pirati dei Caraibi” su Italia 1. La prima serata di oggi venerdì 6 febbraio propone una programmazione ricca e molto varia. Su Rai 1 domina la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, evento centrale della giornata. Italia 1 punta sull’avventura con Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, mentre Canale 5 propone la fiction Io sono Farah, tra sentimenti e mistero. In evidenza anche il cinema d’azione con L’uomo d’acciaio e il cult Jurassic Park sui canali Sky. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 6 febbraio 2026: Olimpiadi, fiction e film Approfondimenti su Milano Cortina 2026 I programmi TV di oggi 1 febbraio 2026: fiction, quiz e film Oggi in tv ci sono diverse scelte tra fiction, quiz e film. I programmi TV di oggi 2 febbraio 2026: fiction, cabaret e film Oggi in TV, tra fiction, cabaret e film, c’è davvero di tutto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 29 gennaio; Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio; Programmi TV 5 febbraio 2026: cosa vedere stasera; I programmi in tv domenica 1° febbraio 2026. I programmi TV di oggi 29 gennaio 2026: fiction, intrattenimento e filmGuida ai programmi TV del 29 gennaio 2026: Don Matteo su Rai 1, Striscia la notizia su Canale 5, Die Hard su Iris ... lopinionista.it I programmi TV di oggi 24 gennaio 2026: talent e people show, filmGuida ai programmi TV del 24 gennaio 2026: The Voice Kids su Rai 1, C'è posta per te su Canale 5, Rapimento e riscatto su Iris ... lopinionista.it Le Olimpiadi di #MilanoCortina2026 stanno per cominciare e Radio 24 sarà presente dall'11 al 13 febbraio con alcuni programmi per andare alla scoperta della provincia bellunese, uno dei due territori che ospita i Giochi. Per saperne di più, clicca qui: tinyurl. x.com Oggi l'ultima puntata di Ore 14 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/ore-14-oggi-si-ferma-spazio-alle-olimpiadi-quando-torna-milo-infante facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.