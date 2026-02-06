I portuali in sciopero stanno fermando le navi della guerra

Da questa mattina, i portuali di Genova sono in sciopero e hanno bloccato le navi militari in ingresso al porto. La protesta è partita con il grido “i portuali non lavorano per la guerra” e si è diffusa rapidamente, facendo tremare le rotte di navigazione. I lavoratori chiedono che le navi da guerra siano allontanate e che il loro lavoro non venga coinvolto in questioni di conflitto. La situazione resta tesa, con le autorità che cercano di trovare una soluzione per riaprire il porto.

Da Genova, l'eco del grido "i portuali non lavorano per la guerra" è arrivata in diversi angoli del mondo. Per la prima volta nella storia recente, i lavoratori portuali di almeno 21 importanti scali nel Mediterraneo e nel Mare del Nord hanno incrociato le braccia nello stesso giorno, venerdì 6.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Genova Portuali Sciopero internazionale portuali, Usb: "Stiamo fermando le navi della guerra, anche a Genova" Le navi cariche di armi sono rimaste ferme questa mattina nei porti italiani, tra cui anche Genova. Sciopero internazionale dei portuali contro la guerra, Usb: “Navi cariche di armi ferme al largo di Livorno, Genova e Venezia” Gli scioperi dei portuali italiani sono arrivati questa mattina a Livorno, Genova e Venezia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Genova Portuali Argomenti discussi: Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; I portuali di Ancona si organizzano verso lo sciopero internazionale; I portuali non lavorano per la guerra, annunciata nuova protesta; Confermato lo sciopero internazionale dei portuali del 6 febbraio 2026. Sciopero internazionale portuali: Stiamo fermando le navi della guerra, anche a GenovaNavi cariche di armi sono rimaste ferme per effetto dello sciopero internazionale dei portuali di oggi, venerdì 6 febbraio: anche Genova è tra le città coinvolte. Nel capoluogo ligure infatti avrebbe ... genovatoday.it Lavoratori portuali contro le guerre, oggi sciopero e presidio anche a GenovaTornano in piazza i lavoratori portuali di Genova. Una manifestazione indetta, a livello internazionale, per la giornata di venerdì 6 febbraio. Alla base il contrasto al traffico d'armi nei porti che ... primocanale.it Sciopero dei lavoratori portuali contro i traffici di armi via nave facebook Sciopero internazionale dei portuali: l'unica risposta possibile contro le guerre, liberismo imperante e Trumpismo Dockers International strike: the only possible response to wars, liberalism and Trumpism x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.