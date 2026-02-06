I portuali di 21 scali scioperano perché si rifiutano di scaricare armi da guerra Grazie!

I portuali di 21 scali italiani hanno deciso di fermarsi oggi per protestare contro il caricamento di armi da guerra. Lo sciopero si svolge in contemporanea con l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, ma questa volta il focus è sulla loro decisione di non voler più scaricare e spedire armamenti militari. È un gesto che ha attirato l’attenzione di molte persone e ha fatto discutere sul ruolo dei lavoratori e sulle scelte di fronte alla guerra.

Il 6 febbraio, in contemporanea con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, si svolge un altro grande evento, senza precedenti per la storia recente: lo sciopero internazionale dei porti contro il riarmo e la guerra. La protesta, proclamata in Italia da USB e dai collettivi dei portuali, negli altri paesi da tante organizzazioni sindacali e gruppi di lavoratori, coinvolgerà 21 tra i più grandi e importanti porti europei e mediterranei, come Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Genova, Livorno, Trieste, Ancona e Civitavecchia Cagliari e altri ancora. Negli ultimi giorni è giunta l'adesione anche dai porti di Marsiglia, Anversa e Amburgo; ed anche negli Stati Uniti, oltre che nel Brasile e in Colombia, in diverse città portuali, si stanno organizzando mobilitazioni e iniziative.

