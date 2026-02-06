Il Partito popolare spagnolo si trova di nuovo al centro di uno scandalo. Questa volta, il partito è accusato di aver insabbiato un caso di presunte molestie sessuali e sul lavoro. Secondo quanto si apprende, i membri del partito definiscono la vicenda come un caso fabbricato per sabotare le prossime elezioni regionali. La notizia ha già scatenato reazioni e pone ancora una volta sotto i riflettori la gestione interna del partito.

Il Partito popolare spagnolo è al centro di uno scandalo per un caso di presunte molestie sessuali e sul lavoro. Tutto è iniziato quando El Paìs ha pubblicato una notizia in cui raccontava dell’accusa di molestie sessuali del sindaco di Mostoles ai danni di un’ex assessora: entrambi fanno parte del Pp. Secondo i documenti pubblicati dal giornale, il partito avrebbe cercato di insabbiare la vicenda, facendo pressioni sulla donna per non farle sporgere denuncia. L’ex assessora si sarebbe rivolta alla direzione del Pp, ma le sarebbe stato consigliato di evitare di denunciare, perché tale scelta le avrebbe solo arrecato danno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I popolari hanno insabbiato un caso di molestie”: nuovo scandalo in Spagna. Per il partito è “un caso fabbricato per sabotare le regionali”

Approfondimenti su Partito Popolare Spagnolo

