I più giovani rinunciano allo stress delle pulizie di casa | arriva il micro cleaning
Sempre più giovani evitano le pulizie di casa, preferendo dedicarsi a pochi minuti di “micro cleaning” ogni giorno. Bastano 10 minuti al giorno per tenere tutto in ordine, e il metodo sta diventando virale tra i Millennials e la Generazione Z. La gente cerca soluzioni rapide e pratiche per mantenere la casa pulita senza perdere troppo tempo.
Bastano 10 minuti al giorno per avere la casa sempre pulita e in ordine, è questo il nuovo trend che spopola online soprattutto tra Millennial e GenZ. Sfruttando la pubblicità delle serie tv o la puntata settimanale di un podcast, i più giovani fanno “micro” pulizie con un risultato “maxi”.🔗 Leggi su Fanpage.it
