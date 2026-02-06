I piranha sono scatenati medici costretti ad amputare un dito ad un bambino | 40 persone ferite in modo grave negli attacchi a Playa Victoria

Più di 40 persone sono rimaste ferite negli attacchi di piranha a Playa Victoria, in Argentina. Alcune di loro hanno riportato ferite gravi, e un bambino è stato costretto a sottoporsi ad amputare un dito. Le autorità stanno cercando di capire come siano potuti succedere questi incidenti, considerato che la zona è abitualmente frequentata da turisti e locali. I medici hanno lavorato tutta la notte per curare le vittime, mentre la popolazione si chiede come proteggersi in futuro.

Più di 40 persone sono rimaste ferite anche in modo grave in una serie di attacchi di piranha avvenuti nei giorni scorsi a Playa Victoria, località fluviale nella provincia argentina di Entre Ríos, affacciata su un ramo del delta del Paraná. Lo riferiscono diversi media americani, citando fonti sanitarie e autorità locali. In uno dei casi più gravi, a un bimbo è stato amputato un dito dopo il morso di un pesce. Gli episodi hanno spinto le autorità a chiudere l’area alla balneazione. Gli attacchi si sono verificati mentre decine di persone si rinfrescavano nel fiume, nonostante in alcune zone fosse già vietato fare il bagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I piranha sono scatenati, medici costretti ad amputare un dito ad un bambino”: 40 persone ferite in modo grave negli attacchi a Playa Victoria Approfondimenti su Playa Victoria Entre Ríos Il volo Ryanair Birmingham-Tenerife viene investito da una turbolenza, allarme a 11 mila metri: diverse persone ferite, piloti costretti ad invertire la rotta Durante un volo Ryanair da Birmingham a Tenerife, una turbolenza improvvisa a circa 11. Sanità, ad Ancona mancano 58 medici. Ruggeri (M5S): "La situazione è particolarmente grave" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. In Argentina, un attacco di piranha ha causato il ferimento di oltre 40 persone a Playa Victoria, che si affaccia sul fiume Victoria, un braccio del delta del Paraná, nella provincia di Entre Ríos. In uno dei casi più seri, a una vittima è stato amputato un dito dopo facebook A pranzo per il live della domenica ascolteremo i BEACH HOUSE, il duo formato da Victoria Legrand e Alex Scally, che in questi venti anni hanno prodotto vari album di pregevole fattura Dalle 13.00 live con una delle band più interessanti e intriganti della sce x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.