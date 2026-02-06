I penalisti plaudono alla riforma Nordio | Darà finalmente al Paese una giustizia libera dalla politica

I penalisti italiani sono soddisfatti della riforma Nordio. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, molti hanno commentato che questa riforma può portare a una giustizia più indipendente, meno condizionata dalla politica. Alcuni hanno detto che finalmente si affrontano problemi vecchi e si dà più spazio alla meritocrazia nel sistema giudiziario. La discussione si è concentrata sul fatto che il voto per il Sì non è un semplice sostegno a un partito, ma un passo importante per cambiare il volto della giustizia nel Paese.

“Abbiamo intitolato la nostra inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani alla trasversalità per spiegare che il voto per il Sì non è il voto a un partito. Ma è un voto che serve a tutti i cittadini, per una giustizia migliore per il Paese”. Sono le parole del presidente dell’Unione delle Camere penal i Francesco Petrelli. Che ha sottolineato che ‘la trasversalità’ “che noi oggi proclamiamo vede infatti esponenti della politica e della magistratura che si sono espressi a favore di questa riforma: proprio perché è una riforma che darà al Paese finalmente un giudice terzo e una magistratura libera dalla politica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Approfondimenti su giustizia italiana

Nel 2025, la giustizia italiana ha attraversato un momento di cambiamento, con importanti riforme e il rispetto degli impegni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La riforma Nordio propone cambiamenti significativi nell’organizzazione della magistratura, tra cui l’introduzione del sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio superiore.

