I lavori di messa in sicurezza alla Lelat erano attesi da un anno

Dopo oltre un anno di silenzio e inattività, finalmente si muovono i lavori di messa in sicurezza alla Lelat. Dopo la richiesta formale della consigliera Buonocuore, il Comune ha annunciato l’avvio degli interventi per mettere in sicurezza il muro crollato a causa del maltempo. La situazione era rimasta in sospeso troppo a lungo, e ora si spera in una rapida risoluzione.

La soddisfazione della consigliera Buonocuore dppo le numerose richieste. I danni provocati dal maltempo "Un risultato - aggiunge - che conferma come l'azione di controllo e di stimolo svolta dall'opposizione, quando portata avanti con determinazione e senso di responsabilità, riesca a smuovere situazioni di stallo e a tutelare realtà che non possono essere lasciate nell'abbandono. La Lelat svolge ogni giorno un lavoro prezioso a favore delle persone fragili e non meritava di essere ignorata così a lungo".

Questa mattina a Messina sono iniziati i lavori per rafforzare il muro della ex scuola “Carlo Meo”, ora sede della Lelat.

Gli studenti dell'istituto magistrale Regina Margherita protestano da un anno per il ritardo nei lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico, di proprietà della Città metropolitana.

