I giovani sono preziosi è importante educarli alla sicurezza stradale

Gli studenti di alcune scuole italiane stanno ricevendo lezioni sulla sicurezza stradale. Le aziende e le organizzazioni si mobilitano per insegnare ai ragazzi come comportarsi meglio quando sono in strada. Andrea Milanesi, responsabile di un'agenzia di assicurazioni, spiega che il progetto Cronisti in Classe aiuta a responsabilizzare i giovani e a prevenire incidenti. I programmi prevedono incontri nelle scuole, con l’obiettivo di rendere più consapevoli i ragazzi dei rischi e delle regole da seguire.

Andrea Milanesi, responsabile tecnico liquidativo Infortunistica Tossani, perché avete scelto di sostenere Cronisti in Classe? "Abbiamo deciso di sostenere Cronisti in Classe perché crediamo sia importante educare i giovani alla responsabilità e alla sicurezza stradale. Nel nostro mestiere ci occupiamo spesso di sinistri, molti dei quali derivano dalla violazione delle norme del codice della strada, come il limite di velocità o un’omessa precedenza. In quei casi si è responsabili a titolo di colpa specifico. Ciò che ci ha portati a sostenere questo progetto, invece, è un ambito più trasversale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina ad Avellino è partito il progetto "Sii Saggio, Guida Sicuro".

