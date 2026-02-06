I Focaroni di San Sabino patrimonio di memoria e appartenenza

I Focaroni di San Sabino sono tornati a illuminare le strade di Atripalda. La manifestazione, che ogni anno richiama molti abitanti, si è svolta tra riti antichi e nuovi incontri. Le famiglie si sono riunite per accendere i falò, mantenendo vive le tradizioni di sempre. La serata è diventata anche un'occasione per parlare di come questa festa possa evolversi senza perdere le proprie radici. Tra entusiasmo e nostalgia, la comunità si prepara a tramandare questa usanza alle generazioni future.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino ”, un momento di confronto e approfondimento dedicato a una delle tradizioni più sentite e identitarie della comunità atripaldese. Questa mattina presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale “L. Cassese” l’incontro per valorizzare il significato storico, sociale e culturale dei Focaroni, guardando al contempo alle prospettive future: tutela delle tradizioni, coinvolgimento delle nuove generazioni, promozione del territorio e innovazione nella comunicazione e nell’accoglienza. “I Focaroni – dichiara il Sindaco PaolO Spagnuolo– rappresentano un patrimonio di memoria e appartenenza che unisce la città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

