I dieci anni di Non di solo Pane Eventi e dibattiti sulla povertà

Dieci anni di attività, dieci anni di iniziative contro la povertà. La rete di “Non di solo Pane” ha celebrato il traguardo con eventi e dibattiti, puntando a migliorare la vita delle persone in difficoltà. Organizzano con istituzioni e altre associazioni per offrire pasti, cure mediche e corsi di italiano agli stranieri.

Dieci anni di attività, dieci anni di iniziative organizzate con un unico fine: contrastare, in collaborazione con istituzioni e altre realtà associative, la povertà e promuovere dignità, ascolto e partecipazione, attraverso il refettorio, l’ambulatorio medico e la scuola di italiano per stranieri. Prenderanno il via il 20 febbraio una serie di eventi e dibattiti per il decennale dell’associazione Non di Solo Pane che, in occasione dell’importante anniversario di attività solidale, ha deciso di celebrare l’evento con iniziative che si svolgeranno durante tutto il 2026. Il primo appuntamento, dal titolo “Poveri, non ultimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

