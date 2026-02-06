i derivati over the counter crescono a ritmi mai visti e trump ci ha messo lo zampino

I derivati over the counter continuano a crescere a ritmo record, secondo l’ultimo rapporto della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea. La loro espansione si fa sempre più preoccupante, con livelli che non si vedevano da tempo e che aumentano il rischio di crisi finanziarie. La presenza di Trump sembra aver influenzato in qualche modo questa corsa sfrenata, anche se i dettagli restano ancora da chiarire.

L’ultimo bollettino trimestrale della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) di Basilea riporta che la bolla dei derivati over the counter (Otc, strumenti finanziari negoziati direttamente tra due parti, ad esempio banca e cliente) ha raggiunto dei livelli inimmaginabili e di altissimo rischio. I dati disponibili di fine giugno 2025 rivelano che il valore nozionale degli Otc ha superato 846.000 miliardi di dollari, con un aumento del sedici per cento rispetto all’anno precedente. La bolla era già di dimensioni enormi, ma un aumento così rilevante non si era mai registrato prima. Gli Otc sono derivati scambiati fuori dai mercati regolamentati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

