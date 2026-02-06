I Democratici hanno già deciso: se Trump vince le elezioni di mid-term, lo chiameranno al Congresso per testimoniare sul caso Epstein. La notizia circola da giorni, ma ora sembra che siano pronti a passare dalle parole ai fatti. La richiesta potrebbe arrivare subito dopo il voto, con l’obiettivo di mettere sotto pressione il tycoon. Trump, nel frattempo, si prepara alla sfida elettorale, mentre i Democratici si muovono per approfondire le accuse e ottenere una testimonianza diretta.

Forse Donald Trump ha un motivo in più per vincere le elezioni di mid-term. Qualora tionfassero alla tornata elettorale di medio termine, i Democratici hanno già dichiarato che chiederanno al presidente statunitense di testimoniare sul caso Epstein. Non è proprio ciò che sembra interessato a fare The Donald. Lo ha annunciato, come riporta la Cnn, Robert Garcia, il principale esponente democratico della Commissione di vigilanza della Camera. Il deputato sostiene che i Repubblicani, avendo chiesto la deposizione di Bill Clinton, hanno creato un precedente nelle procedure da seguire per i casi in cui sono coinvolti anche ex presidenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Democratici al tycoon: "Se vinciamo le elezioni tu verrai al Congresso per la deposizione"

Approfondimenti su Donald Trump

Matteo Salvini si candida a tornare al Viminale, annunciando la sua disponibilità in caso di vittoria elettorale.

I Giovani Democratici si dichiarano pronti al ritorno alle urne nelle 23 sezioni interessate, come stabilito dal Consiglio di Stato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Trump vuole occupare anche le elezioni; Usa, cosa dicono i sondaggi su Trump e sull’Ice?; I Democratici al tycoon: Se vinciamo le elezioni tu verrai al Congresso per la deposizione; Quelle linee rosse superate dal Tycoon.

Texas: i dem vincono al Senato, nella roccaforte di Trump. Repubblicani sconfitti anche alla Camera federaleSegnali preoccupanti per i repubblicani in Texas, dove i democratici vincono due elezioni in distretti storicamente conservatori ... ilfattoquotidiano.it

Shutdown Usa, l’intesa raggiunta al Senato spacca i democraticiIl voto di lunedì al Senato per porre fine allo shutdown ha spaccato i democratici, che volevano sfruttare la sospensione delle attività governative per colpire Trump. A vincere la partita è stato ... panorama.it

LO SPETTRO DEL VOTO DI MIDTERM AGITA TRUMP: "NAZIONALIZZARE LE ELEZIONI" Sondaggi in calo e vittorie dem, il tycoon punta a una modifica della Costituzione. ***** "Nazionalizzare il voto": è l'ultima controversa proposta di Donald Trump facebook

"Penso sia una frode", "conoscendola lo avrà organizzato lei", così #Trump sull'aggressione alla dem Ilhan Omar a Minneapolis. La deputata, già oggetto di critiche del tycoon, stava parlando della presenza dell’Ice in città quando un uomo le ha lanciato un l x.com