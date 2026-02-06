I cipressi di Natale riciclati Abbelliranno le vie panoramiche

Lajatico si prepara a trasformare i cipressi natalizi in veri e propri simboli del territorio. Dopo le festività, gli alberi saranno riutilizzati per abbellire le vie panoramiche del paese. L’amministrazione comunale ha deciso di dare una seconda vita ai cipressi, che rappresentano tradizione e comunità, piantandoli di nuovo in alcune zone strategiche. Un modo semplice per unire sostenibilità e cura del paesaggio, senza sprechi.

"Lajatico continua a investire nella qualità ambientale e nella cura del proprio paesaggio, confermando una visione che unisce sostenibilità, bellezza e identità territoriale", con questo spirtio, l'amministrazione comunale di Lajatico riutilizzerà i cipressi utilizzati durante le festività natalizie, "simbolo di comunità e tradizione", dandogli una nuova vita grazie a un progetto di messa a dimora che rafforzerà ulteriormente il patrimonio verde del territorio. "Un gesto semplice ma profondamente significativo: trasformare un elemento decorativo delle celebrazioni in un investimento concreto per il futuro, in linea con l'attenzione che il Comune dedica da anni alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione dei suoi luoghi più iconici – spiega il Comune – Un progetto reso possibile dalla collaborazione con la Banca Popolare di Lajatico".

