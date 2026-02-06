I cieli di Farmtown la rinascita di Gastone

La città di Farmtown ha visto un cambiamento inatteso con la rinascita di Gastone. Dopo anni di silenzio, il personaggio torna a far parlare di sé tra fumettisti e fan, che lo ricordano per la sua fortuna e il suo stile spavaldo. Mentre molti continuano a preferire Paperino, altri apprezzano questa sua nuova fase, più sicura e brillante.

Se si ama Paperino, non si può che detestare Gastone. Tanto sfortunato e iracondo il primo, quanto sfacciatamente fortunato e pomposamente elegante il secondo, due personaggi antitetici che hanno fatto la storia dei fumetti Disney. E alla fine, il lettore non poteva che simpatizzare con il burbero Paperino, capace di andare oltre le avversità, specchio di una nostra quotidianità in cui siamo tutti un po' Paperino. E Gastone, alla fine, se andava apparentemente sconfitto, salvo venire nuovamente baciato dalla Dea Bendata in extremis. E qui, con quell'ultimo sberleffo, scattava il senso di astio nei suoi confronti.

