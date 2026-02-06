I cambiamenti della Terra visti dallo spazio gli studenti incontrano Tommaso Parrinello

Gli studenti di Genova hanno avuto l’opportunità di ascoltare Tommaso Parrinello, che ha parlato dei cambiamenti che sta vivendo il nostro pianeta, visibili anche dallo spazio. L’evento si è svolto al Teatro Akropolis, organizzato dall’Osservatorio Astronomico di Genova e sostenuto dall’Esa e dal Municipio VI. Parrinello ha spiegato come le immagini dallo spazio aiutino a capire meglio i mutamenti della Terra, dai cambiamenti climatici alle alterazioni ambientali. La conferenza ha attirato molti giovani e appassionati che vogliono capire cosa

L'Osservatorio Astronomico di Genova (Università Popolare Sestrese), in collaborazione e con i Patrocini di Esa - European Space Agency e Municipio VI - Genova Medio Ponente, presso il Teatro Akropolis presenta la conferenza "I cambiamenti del pianeta Terra visti dallo spazio" a cura di Tommaso.

