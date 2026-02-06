I 111 cantieri olimpici | ecco le principali opere collaterali ai Giochi di Milano-Cortina

Sono 111 i cantieri aperti in vista dei Giochi di Milano-Cortina. Le opere infrastrutturali si estendono su tutto il Nord Italia, con interventi che coinvolgono strade, stazioni e impianti sportivi. Molti di questi lavori sono già in corso, mentre altri sono ancora in fase di progettazione. L’obiettivo è preparare al meglio la regione per l’evento, ma alcuni cantieri stanno creando anche qualche disagio tra i cittadini.

I Giochi invernali di Milano-Cortina portano in dote al Nord Italia più di cento opere infrastrutturali: 111, per l'esattezza. L'elenco – contenuto in un apposito Dpcm emanato l'8 settembre 2023 – si compone di 46 impianti sportivi, 54 reti di trasporto e 11 interventi di altro tipo (ad esempio riqualificazioni immobiliari). L'investimento complessivo ammonta a oltre 3,5 miliardi di euro, di cui circa 3 miliardi di risorse statali e il resto principalmente a carico di Regioni, Comuni e Province autonome. Gli impianti sportivi sono stati tutti consegnati in tempo per l'inizio delle gare, mentre per quanto riguarda la viabilità stradale e ferroviaria alcuni lavori partiranno solo nei prossimi mesi: in questi casi, infatti, Governo e Regioni hanno preferito spostare in avanti i tempi di realizzazione in modo da evitare che i cantieri intralciassero i trasporti in concomitanza con le Olimpiadi.

