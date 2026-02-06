Hyundai mette da parte gli effetti speciali. L’azienda vuole che la qualità delle sue auto sia una costante, non una sorpresa per i clienti. Basta con le auto che cercano di sorprendere solo con il design o le innovazioni vistose. Hyundai punta a costruire veicoli affidabili, senza bisogno di effetti spettacolari per attirare l’attenzione. La novità sta nel fare bene le cose, giorno dopo giorno.

Nessun effetto Wow, please. Lo rifugge assolutamente Hyundai che non punta a stupire con la sua gamma di auto. Anzi. “Se il cliente quando entra in una nostra macchina si sorprende, significa che la sua aspettativa sul brand è troppo bassa. La qualità Hyundai deve diventare la norma attesa, non una sorpresa”, spiega Francesco Calcara, presidente e ceo di Hyundai Motor Italia. “Anche per questo abbiamo avviato una nuova strategia di comunicazione e marketing spostando il focus dal raccontare la singola auto al raccontare il marchio per colmare il divario tra l’elevata qualità reale del prodotto e la percezione del cliente nei confronti del brand che tante volte è inferiore al merito”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hyundai, basta "effetto wow". Calcara: "La qualità deve essere la norma, non una sorpresa"

