HospitalitySud il mondo dell’hotellerie e dell’extralberghiero si dà appuntamento a Napoli

Napoli torna ad accogliere il settore dell’ospitalità mercoledì e giovedì, quando la Stazione Marittima ospiterà la settima edizione di HospitalitySud. L’evento raduna operatori, fornitori e professionisti dell’hotellerie e dell’extralberghiero, che si preparano a confrontarsi su novità, servizi e formazione. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il turismo professionale del Sud, con tanti appuntamenti in programma per due giorni di incontri e aggiornamenti.

Napoli torna al centro del turismo professionale del Mezzogiorno. Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio la Stazione Marittima ospiterà la 7ª edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per il mondo dell’hotellerie e dell’extralberghiero. Una scelta, quella del capoluogo campano, tutt’altro che casuale. Napoli rappresenta oggi uno dei bacini più dinamici del turismo italiano, trainata non solo dal boom cittadino ma anche da destinazioni consolidate come Sorrento, Ischia, Capri e dalle aree dei Campi Flegrei e del Vesuvio. Una crescita che si riflette direttamente sulla domanda di servizi, tecnologie e competenze per l’ospitalità.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su HospitalitySud Città e montagna: due visioni dell’hotellerie firmate Capriotti Città e montagna rappresentano due approcci distinti all’ospitalità, ognuno con le proprie caratteristiche e sfide. Appuntamento con il mondo dell’operetta: in scena al Sociale La vedova allegra La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. , 7ª edizione 19-20 febbraio 2026 INGRESSO GRATUITO Napoli – Stazione Marittima Per partecipare: https://hospitalitysud.it facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.