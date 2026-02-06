La decisione sulla sentenza di Jimmy Lai arriverà lunedì. L’ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong aspetta il verdetto dopo essere stato condannato a dicembre, sotto la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. La vicenda tiene alta l’attenzione sulla libertà di stampa e sui rapporti tra Hong Kong e la Cina.

La sentenza nei confronti dell’ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai sarà emessa lunedì, a seguito della sua condanna a dicembre ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. Lai, 78 anni, fondatore dell’ormai defunto quotidiano Apple Daily, potrebbe affrontare l’ ergastolo, in un caso che ha suscitato critiche da parte di alcuni governi stranieri. Lai era un aperto critico del Partito Comunista Cinese al potere ed è stato arrestato nel 2020 in seguito alle proteste antigovernative dell’anno precedente. Il suo processo è stato ampiamente considerato un indicatore del declino della libertà di stampa nell’ex colonia britannica, tornata sotto il dominio cinese nel 1997. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hong Kong, lunedì la sentenza contro l’ex magnate dei media Jimmy Lai

Approfondimenti su Hong Kong Lega

Jimmy Lai, ex magnate dei media e noto oppositore della Cina a Hong Kong, è stato condannato per sedizione e collusione dal tribunale di Hong Kong.

Jimmy Lai, ex magnate dei media e attivo sostenitore della democrazia a Hong Kong, è stato condannato per sedizione e collusione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Hong Kong Lega

Argomenti discussi: Hong Kong, lunedì la sentenza contro l’ex magnate dei media Jimmy Lai; Hong Kong concederà inizialmente un ‘numero molto limitato’ di licenze per stablecoin a partire da marzo; Maddalena e Nicolò Spanu a Hong Kong dal console generale d’Italia; Jannik Sinner all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP.

Lunedì la sentenza a Hong Kong per l'ex magnate pro-democrazia Jimmy LaiCondannato per sedizione e collusione sotto la legge sulla sicurezza nazionale, il verdetto apre timori sulla libertà di stampa e sulle sue condizioni di salute ... laregione.ch

Cina: al via forum finanziario a Hong Kong, riflettori su nuovi orizzonti in un mondo in evoluzioneLa 19esima edizione dell'Asian Financial Forum (AFF) si è aperta lunedì a Hong Kong, riunendo leader politici, imprenditoriali globali e rappresentanti delle autorità di regolamentazione per promuover ... italpress.com

La divisione dedicata ai digital asset del gruppo di Hong Kong porta a mezzo miliardo di dollari la raccolta in sei mesi, con focus sull’Italia come base per il Vecchio continente: «Soluzioni sicure e compliant per operatori istituzionali, fintech e aziende» facebook

Lorenzo Musetti esce sconfitto nella finale di Hong Kong da Bublik: il kazako si impone 7-6, 6-3 Una settimana comunque importante per Lorenzo che da domani sarà per la prima volta tra i primi 5 giocatori del mondo x.com