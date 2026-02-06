Honda conferma l' interesse per Quartararo | È un pilota fantastico

La Honda ha confermato di essere interessata a Fabio Quartararo. La casa giapponese ha aperto ufficialmente le porte a un possibile ingaggio, definendo il pilota francese “fantastico”. Intanto, i test di Sepang hanno aperto la stagione, offrendo il primo confronto tra le squadre e i piloti in pista. La MotoGP si prepara a un nuovo anno, con molte incognite e tanta voglia di scoprire chi si imporrà.

Il primo focus pubblico dell’anno ha sciolto i nodi di partenza: la MotoGP torna a confrontarsi sul girone dei test di Sepang, un appuntamento chiave per valutare lo stato di forma delle squadre e le potenziali mosse di mercato che potrebbero muovere la griglia in vista del campionato. Tre giorni di prove hanno accumulato dati tecnici e rumors, delineando scenari che interessano sia le dinamiche interne alle case sia le prospettive dei piloti legati a scadenze contrattuali. Durante l’evento, si è percepita una rinnovata attenzione sullo status contrattuale della maggior parte della griglia, con molti accordi in scadenza e decisioni che verranno prese nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda.

