Durante la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, Holm e Boga hanno debuttato con la Juventus. Entrambi sono entrati nel secondo tempo, ma nessuno dei due ha saputo cambiare le sorti del match. La squadra ha continuato a fatica, e il risultato finale resta invariato. I tifosi sperano in miglioramenti nelle prossime partite.

Esordio senza gloria per Holm e Boga alla Juve. Spalletti ha concesso a entrambi i primi minuti con la maglia della Juve ma nessuno dei due è riuscito a prendersi la scena nel corso della serata di Bergamo. Il match si era indirizzato male già nel corso del primo tempo: l'ingresso in campo dei nuovi arrivati avrebbe potuto dare qualcosa di più, ma ciò non è successo e alla fine la prestazione è stata anonima. Holm ha mancato la prima occasione, anche se la prova offerta nell'ultimo spezzone di gara non è stata insufficiente. L'ex Bologna avrebbe dovuto dare una spinta maggiore, invece è rimasto in scia alla prova dei compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Holm-Boga, debutto senza gloria: ecco com'è andata la prima alla Juve dei due nuovi acquisti

La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta.

