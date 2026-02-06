Helena Prestes brilla ad alta quota | il successo corre verso nuovi orizzonti

Helena Prestes ha appena vissuto un momento speciale in alta quota. La modella ha condiviso con entusiasmo l’esperienza, descrivendo le sensazioni e le emozioni che ha provato durante l’evento. Il suo successo continua a salire, e questa volta ha dimostrato ancora una volta di essere pronta a nuove sfide.

Helena Prestes continua con successo la sua carriera professionale, la modella racconta dell'evento vissuto ad alta quota. Certe volte la moda non sfila: decolla. Ed è successo proprio così all'evento ad alta quota firmato Guess, dove Helena Prestes è stata molto più di un'ospite. È stata il punto di equilibrio tra stile, avventura e carisma, in un contesto dove anche l'aria sembrava fatta apposta per esagerare. L'evento si è svolto in quota, lontano dal rumore delle città e vicino a quel tipo di eleganza che non ha bisogno di scenografie artificiali. In questo scenario Helena Prestes si è mossa con una naturalezza disarmante, come se quell'altitudine fosse il suo habitat naturale.

