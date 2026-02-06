La regista Chloé Zhao ha parlato del suo nuovo film, “Hamnet”, parlando di come abbia cercato di catturare il legame tra gli esseri umani e la Natura. Durante l’intervista, Zhao ha spiegato che il suo obiettivo era mostrare quanto siamo parte di un equilibrio più grande, e non separati da esso. Ha descritto il lavoro sul film come un modo per esplorare le emozioni profonde che ci connettono con il mondo naturale.

Abbiamo intervistato la regista di Hamnet, Chloé Zhao, per approfondire la realizzazione del suo splendido film candidato agli Oscar. Dall'adattamento del romanzo al casting e la musica. Da Telluride e Toronto alla Festa del Cinema di Roma, il cammino di Hamnet è di quelli percorsi abitualmente dai grandi titoli della stagione dei premi. Non sorprende, quindi, che il film di Chloé Zhao arrivi in sala con alcuni premi già racimolati e un bottino di 8 nomination ai prossimi Oscar. Riconoscimenti meritati, perché ci siamo subito innamorati anche noi di Hamnet quando l'abbiamo visto all'evento romano, tanto che abbiamo aperto la nostra chiacchierata con la regista con un doveroso ringraziamento per le emozioni che ci ha saputo regalare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Hamnet, l'intervista a Chloé Zhao: "Gli esseri umani sono parte della Natura"

