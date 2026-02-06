Hamnet l’intervista a Chloé Zhao | Gli esseri umani sono parte della Natura

Da movieplayer.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regista Chloé Zhao ha parlato del suo nuovo film, “Hamnet”, parlando di come abbia cercato di catturare il legame tra gli esseri umani e la Natura. Durante l’intervista, Zhao ha spiegato che il suo obiettivo era mostrare quanto siamo parte di un equilibrio più grande, e non separati da esso. Ha descritto il lavoro sul film come un modo per esplorare le emozioni profonde che ci connettono con il mondo naturale.

Abbiamo intervistato la regista di Hamnet, Chloé Zhao, per approfondire la realizzazione del suo splendido film candidato agli Oscar. Dall'adattamento del romanzo al casting e la musica. Da Telluride e Toronto alla Festa del Cinema di Roma, il cammino di Hamnet è di quelli percorsi abitualmente dai grandi titoli della stagione dei premi. Non sorprende, quindi, che il film di Chloé Zhao arrivi in sala con alcuni premi già racimolati e un bottino di 8 nomination ai prossimi Oscar. Riconoscimenti meritati, perché ci siamo subito innamorati anche noi di Hamnet quando l'abbiamo visto all'evento romano, tanto che abbiamo aperto la nostra chiacchierata con la regista con un doveroso ringraziamento per le emozioni che ci ha saputo regalare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

hamnet l8217intervista a chlo233 zhao gli esseri umani sono parte della natura

© Movieplayer.it - Hamnet, l’intervista a Chloé Zhao: “Gli esseri umani sono parte della Natura”

Approfondimenti su Hamnet Zhao

Hamnet il regista chloe zhao svela l’influenza della mitologia greca nel dramma candidato all’oscar

Chloé zhao commenta hamnet considerato il miglior film di sempre

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Hamnet Zhao

Argomenti discussi: Hamnet, intervista a Paul Mescal: L'arte è la mia unica religione; Chloé Zhao, regista di Hamnet: Non si fanno i film per salvare il mondo; Hamnet, l'energia e la sofferenza nella genesi di un classico: intervista con Chloé Zhao; Hamnet - Nel nome del figlio, 5 curiosità sul film di Chloé Zhao.

hamnet l intervista aHamnet, l’intervista a Chloé Zhao: Gli esseri umani sono parte della NaturaAbbiamo intervistato la regista di Hamnet, Chloé Zhao, per approfondire la realizzazione del suo splendido film candidato agli Oscar. Dall'adattamento del romanzo al casting e la musica. movieplayer.it

Chloé Zhao ha fatto Hamnet per dimostrare che l’arte può curare anche il trauma più graveUna conversazione con la regista di uno dei film più attesi dell'anno, appena arrivato nelle sale italiane e già candidato a 8 premi Oscar. rivistastudio.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.