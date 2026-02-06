Lewis Hamilton spera che il 2026 porti una svolta nella sua carriera e per la Ferrari. Dopo anni senza podi con il team italiano, il pilota britannico sente che questa potrebbe essere l’occasione giusta per riscrivere il suo destino in Formula 1. I tifosi aspettano con ansia di vedere se le nuove sfide porteranno risultati concreti.

Per uno come Lewis Hamilton, avere zero podi in carriera con la Ferrari deve bruciare ancora più dell’alcool etilico di una volta su una ferita da disinfettare. Parliamo di un sette volte campione del mondo (vincitore con due scuderie diverse, McLaren e Mercedes), che di cose in carriera ne ha dimostrate parecchie, almeno fino al 2021, quando ha perso il mondiale all’ultimo giro dell’ultima gara contro l’emergente (poi rivelatosi fenomeno assoluto) Max Verstappen. Eppure, il britannico ha chiuso il 2025 al sesto posto nel mondiale piloti, battuto nettamente dal compagno Charles Leclerc e lontano anni luce dai sogni di gloria che avevano accompagnato il suo sbarco in rosso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hamilton, il 2026 deve essere l’anno della svolta (per lui e per la Ferrari)

Hamilton ha presentato una lista di interventi per portare la Ferrari a un passo dalla vetta.

