Hamburger da supermercato | il 30% è contaminato Il nutrizionista spiega come scegliere carne sicura

Circa il 30% degli hamburger venduti nei supermercati italiani contiene batteri resistenti agli antibiotici. È quanto emerge da un’indagine de Il Salvagente, che ha analizzato 12 campioni di hamburger confezionati sottovuoto: 4 di questi sono risultati positivi alla presenza di batteri resistenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

I peccati della carne: batteri antibiotico-resistenti negli hamburger del supermercato. Nel nostro test su dodici hamburger abbiamo trovato prodotti con una buona qualità igienica generale, ma anche una differenza che non si vede a occhio nudo. In quat facebook