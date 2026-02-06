La Cina ha portato in cielo un altro test del suo nuovo caccia, il J-36. L’operazione dimostra che il programma sta procedendo a ritmo sostenuto e senza rallentamenti. L’aereo da combattimento di ultima generazione sembra ormai vicino al completamento.

La Cina ha effettuato un nuovo test di volo del J-36, il suo aereo da combattimento di nuova generazione, rafforzando l’idea che il programma stia avanzando a una velocità fuori dal comune. Le immagini apparse online nei giorni scorsi, rilanciate inizialmente sui social cinesi e poi riprese da media e analisti internazionali, mostrano il velivolo in volo durante una fase di prova. Anche in assenza di conferme ufficiali da parte di Pechino, la ricorrenza di questi avvistamenti viene letta come un segnale chiaro: il J-36 non è un semplice dimostratore tecnologico, ma un progetto destinato a diventare operativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha effettuato un altro test di volo”: la Cina scalda il nuovo caccia J-36

Approfondimenti su J 36

Il drone cinese Jetank ha completato con successo il suo primo volo, segnando un traguardo importante nel settore aerospaziale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su J 36

Argomenti discussi: Ha effettuato un altro test di volo: la Cina scalda il nuovo caccia J-36; Fermato al casello con patente falsa di un altro Paese, scatta la sanzione. Controlli in tutto il territorio; Schifani e Ciciliano a Niscemi. Situazione in evoluzione, ma nelle case sul ciglio della frana nessuno potrà più entrare; Furto di portafogli a Novara: uomo usa bancomat rubato per gratta e vinci e sigarette.

Ha effettuato un altro test di volo: la Cina scalda il nuovo caccia J-36La Cina accelera sul J-36: nuovi test di volo e prototipi multipli indicano un programma di sesta generazione avanzato e ad alta priorità ... ilgiornale.it

Buonasera, Una srl ha acquistato merce dalla cina. Questa società ha effettuato sia l'estrazione dei beni che l'introduzione. Ha emesso autofattura td22 indicando come cedente il fornitore cinese e come cessionario i dati della srl. Ora lo spedizioniere afferma facebook