Gruppo Fs presenta il documentario Giochi 2026 Il viaggio del tempo

Il Gruppo Fs ha presentato un nuovo documentario intitolato “Giochi 2026. Il viaggio del tempo”. Il film ripercorre tre tappe importanti della storia olimpica italiana: Cortina d’Ampezzo nel 1956, Roma nel 1960 e Torino nel 2006. Attraverso immagini e testimonianze, il documentario racconta come queste Olimpiadi abbiano segnato momenti cruciali per il Paese.

Da Cortina d'Ampezzo 1956 a Roma 1960, fino a Torino 2006: tre Olimpiadi, tre momenti chiave della storia del Paese. Con "Giochi 2026. Il viaggio del tempo", il documentario in tre episodi prodotto da Think Cattleya, il Gruppo FS racconta il ruolo strategico delle infrastrutture ferroviarie nello sviluppo dell'Italia, intrecciando passato e presente e proiettando lo sguardo verso il futuro di Milano Cortina 2026, dove il viaggio continua. Il documentario, in onda su Sky Sport il 6, 13 e 20 febbraio e sui canali digital e social FS, ricostruisce un viaggio nel tempo attraverso un racconto che alterna immagini e curiosità storiche, materiali d'archivio della Fondazione FS, contributi giornalistici e interviste a campioni dello sport di ieri e di oggi, coordinati dai lanci in studio di Stefano Meloccaro.

