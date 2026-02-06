Grottaglie ha premiato Retake per i suoi dieci anni di impegno civico. La città ha riconosciuto il lavoro di chi si impegna a mantenere puliti e curati i luoghi pubblici, dimostrando che la partecipazione attiva può fare la differenza. Un gesto simbolico, ma che sottolinea l’importanza della cittadinanza responsabile.

Tarantini Time Quotidiano Un riconoscimento che celebra dieci anni di impegno civico, cura dei luoghi e partecipazione attiva. Retake Grottaglie ha ricevuto un attestato di benemerenza dal Comune di Grottaglie, conferito dal Sindaco Ciro D’Alò e dal Consiglio comunale, quale “ esempio di cittadinanza attiva nella cura del bene comune e degli spazi pubblici attraverso azioni volontarie, concrete e partecipate “. Un impegno riconosciuto anche per aver promosso nel tempo iniziative di cura e rigenerazione urbana, contribuendo a rafforzare il senso di rispetto e di appartenenza alla comunità locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie premia Retake per dieci anni di cittadinanza attiva

Approfondimenti su Grottaglie Retake

Il Centro Studi iCappuccini festeggia dieci anni di attività, dal 2015 al 2025, con un evento dedicato alla riflessione e alla formazione civica.

Insegnare cittadinanza attiva ai bambini di otto anni può essere semplice e efficace attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grottaglie Retake

GROTTAGLIE: SUCCESSO DA 30MILA SPETTATORI ALLA FO’CRA 2026L’edizione 2026 della Fo’cra di Grottaglie e? stata promossa e organizzata dall’Associazione ODV Amici della Fo’cra. La rassegna e? stata patrocinata e sostenuta dal Comune di Grottaglie e dalla ... ilikepuglia.it

Grottaglie, volontari in azione alla foc’ra di San Ciro: raccolti oltre 250 kg di rifiutiRetake e cittadini uniscono le forze per rigenerare l’area simbolo della tradizione, tra vento e cumuli di rifiuti abbandonati ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Dettagli di Grottaglie. . Le giovanissime eccellenze in medicina premiate oggi in Chiesa Madre: Medici per San Ciro in rosa per questa XXI edizione Quattro ragazze grottagliesi hanno occupato i primi 4 posti del tradizionale concorso della Onlus “Medici per S facebook