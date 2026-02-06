Grindr disattiva la funzione di geolocalizzazione nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 per tutelare gli atleti

Grindr ha deciso di disattivare la funzione di geolocalizzazione nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026. La scelta arriva dopo le preoccupazioni sulla sicurezza degli atleti LGBTQ+. La piattaforma vuole evitare rischi e proteggere chi partecipa ai Giochi invernali. La decisione ha sorpreso molti, ma gli organizzatori e gli atleti apprezzano l’attenzione alla sicurezza.

Brutta notizia per gli atleti della comunità LGBTQ+ alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Grindr disattiverà la funzione di geolocalizzazione nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina per tutelare gli atleti da “rischi reali per la sicurezza” durante i Giochi invernali. Grindr aveva già limitato la visibilità della posizione alle Olimpiadi invernali del 2022 e ai Giochi estivi di Parigi 2024: nel Villaggio Olimpico verrà inoltre disattivata del tutto la funzione dei video privati e l’app invierà promemoria settimanali sui rischi specifici dell’ambiente olimpico, offrendo anche accesso gratuito ad alcune funzioni di sicurezza normalmente a pagamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

