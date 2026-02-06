Quando Samira Lui entra in studio, sa già che le aspettano battute e frecciate. Greggio e Iacchetti la punzecchiano subito, senza troppi giri di parole. La sua reazione sorprende tutti in studio e in tv, lasciando il pubblico senza parole. È un momento che farà discutere ancora a lungo.

Quando Samira Lui ha varcato la soglia dello studio di Striscia La Notizia, sapeva già cosa l’aspettava. O almeno credeva di saperlo. Perché Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, veterani della satira televisiva italiana, raramente lasciano scappare l’occasione di punzecchiare i loro ospiti. E la soubrette de La Ruota della Fortuna, finita più volte nel mirino delle voci sui presunti ritocchi estetici, rappresentava un bersaglio troppo ghiotto per lasciarsi sfuggire. L’accoglienza è stata tutto fuorché calorosa. Dopo i convenevoli di rito, i due conduttori hanno subito alzato il tiro con una trovata che ha spiazzato anche chi conosce bene il format del tg satirico ideato da Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Greggio e Iacchetti punzecchiano Samira Lui a Striscia: la sua reazione spiazza tutti

La puntata del 5 febbraio di “Striscia La Notizia” si apre con un’ospite che ha catturato l’attenzione.

Durante la puntata del 5 febbraio, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno fatto un commento che ha lasciato senza parole Samira Lui.

