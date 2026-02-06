Graziati ventiquattro comuni montani | Riconosciuta l’identità appenninica

La Regione ha deciso di riconoscere ufficialmente l’identità appenninica di 24 comuni montani. Quasi tutti si trovano nella provincia di Pesaro e Urbino, dove 78 su 90 sono stati salvati dall’eventuale soppressione. Tra questi ci sono Acqualagna, Cagli, Urbania e Sant’Angelo in Vado. La notizia arriva dopo mesi di discussioni e proteste da parte delle comunità locali, che ora finalmente vedono confermato il loro legame con il territorio montano.

Salvi 78 comuni marchigiani su 90, 24 nella provincia di Pesaro e Urbino (Acqualagna, Apecchio, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Peglio, Pergola, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Serra Sant'Abbondio, Tavoleto, Urbania). Sono i 'campanili' che continueranno ad essere classificati come montani dalla nuova legge voluta dal ministro Roberto Calderoli. A giocare a favore dei comuni marchigiani il criterio proposto da Marche e Calabria dei 350 metri di altitudine a cui si aggiunge che "almeno il 5% della superficie del territorio comunale abbia una pendenza superiore al 20% ".

