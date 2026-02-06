Graziano Scarabicchi si apre in una lunga intervista a Novella 2000. L’attore umbro, famoso per aver partecipato a oltre 150 pubblicità, ha raccontato di aver fatto il salto nel cast di Don Matteo, la storica fiction di Rai 1. “Dopo tanti spot, ora vivo una nuova fase della mia carriera”, ha detto. Tra aneddoti sul set e progetti futuri, Scarabicchi si prepara a cambiare rotta, lasciando alle spalle le piccole parti pubblicitarie per un ruolo più stabile in tv.

Dopo oltre 150 pubblicità, l’attore umbro approda nel cast della storica fiction di Rai 1. Tra aneddoti dal set e. Graziano Scarabicchi è un volto che gli italiani conoscono bene, entrato per anni nelle case attraverso decine di campagne pubblicitarie. Ma a 40 anni, l’attore ha sentito che era il momento di cambiare ritmo. “Ho deciso da due anni di darmi uno stop dagli spot per dedicarmi a fiction e film”, racconta, sottolineando l’esigenza di misurarsi con una recitazione più profonda e meno immediata rispetto ai tempi contratti della pubblicità. L’ultima sfida lo vede tra i protagonisti di Don Matteo 14, un traguardo significativo per lui che è originario dell’Umbria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Graziano Scarabicchi si racconta a Novella 2000: “Dagli spot a Don Matteo, la mia nuova vita oltre i 30 secondi”

