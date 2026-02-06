Grande ovazione per l' Ucraina decisamente meno calore per Israele

A San Siro, durante la sfilata delle delegazioni olimpiche, l’atmosfera si è accesa subito con un grande applauso per l’Ucraina. La scena è stata più fredda quando è arrivata Israele. La folla ha applaudito con calore per alcuni, mentre per altri ha mostrato più distacco. La manifestazione ha riflettuto le tensioni che attraversano il mondo in questo momento.

L a sfilata delle delegazioni olimpiche a San Siro è stata, come sempre, lo specchio delle emozioni del mondo. Il pubblico di Milano Cortina 2026 ha riservato l'accoglienza più calorosa all' Ucraina, sommersa da un'ovazione che ha unito lo stadio in un lungo abbraccio ideale. Grande entusiasmo anche per le delegazioni di USA e Francia, oltre alla simpatia travolgente per gli atleti di Messico e Giamaica, da sempre beniamini del pubblico invernale. Tuttavia, non è mancata qualche nota di tensione: al passaggio di Israele, tra gli applausi si sono sollevati chiaramente alcuni fischi. Un momento che testimonia come lo spirito olimpico, pur cercando l'unione, non possa restare del tutto isolato dalle complessità dell'attualità geopolitica.

