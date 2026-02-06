GPS 2026 | punteggio di servizio assicurato per chi ha contratto al 30 giugno tabelle titoli ancora non disponibili RISPOSTE AI QUESITI

Le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze dei prossimi due anni scolastici sono in fase di definizione. Chi ha già contratto al 30 giugno può contare su un punteggio di servizio garantito, anche se le tabelle con i titoli ancora non sono state pubblicate. La procedura, molto importante per migliaia di docenti, riguarda tutte le classi di concorso e potrebbe essere decisiva per chi cerca un ruolo stabile, soprattutto tra gli specializzati sostegno.

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 202627 e 202728: una procedura importante, che interessa migliaia di persone per ogni classe di concorso e che per gli aspiranti specializzati sostegno può costituire l'elenco giusto per l'immissione in ruolo. Importante, a 360° grado, la scelte della provincia. Anche chi è già inserito può cambiare provincia, senza perdere nulla nel punteggio.

