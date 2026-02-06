Governo e ministri si accordano su misure di sicurezza | Lo Stato non deve perdere vista

Il governo ha approvato un pacchetto di misure di sicurezza, con un decreto e un disegno di legge. L’obiettivo è rafforzare la protezione dei cittadini e combattere la criminalità diffusa. Le nuove norme puntano a mettere in atto interventi più efficaci contro i problemi di sicurezza che affliggono il paese. La decisione è arrivata dopo un confronto tra ministri e rappresentanti delle istituzioni.

Il governo ha approvato il pacchetto sicurezza, con un decreto e un ddl che mirano a rafforzare la protezione dei cittadini e a combattere la criminalità diffusa. Il via libera è arrivato dopo una discussione approfondita tra i ministri e il Quirinale, durata quasi due ore, alla fine della quale Giorgia Meloni ha preferito esprimere la propria posizione soltanto sulle piattaforme social, sottolineando che “lo Stato non gira la testa dall’altra parte”. Le misure, che saranno presenti in un primo momento in una versione intermedia, si concentrano su un nuovo fermo preventivo, che permette di allontanare da determinate aree persone considerate pericolose, e su nuove pene per quei reati legati a furto o a estorsioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Lega e il governo trovano un accordo sulle nuove misure di sicurezza.

Il governo ha dato il via libera alle nuove misure di sicurezza.

