Google Pixel 10a presentato con quattro nuovi colori | dettagli e immagini rilasciate

Questa mattina Google ha annunciato ufficialmente il Pixel 10a, il nuovo smartphone di fascia media. L’azienda ha mostrato quattro nuovi colori e ha rilasciato alcune immagini e dettagli sul dispositivo. La presentazione ufficiale avverrà a breve, ma già si conoscono le prime caratteristiche e il design del telefono.

**Google presenta il Pixel 10a con quattro nuovi colori: ecco i primi dettagli** Il Google Pixel 10a, l'ultimo smartphone della serie "a" e il nuovo protagonista del mid-range, è in fase di svelarsi ufficialmente. Con un debutto previsto per il 18 febbraio 2026, il modello andrà a completare la linea dei dispositivi Google, mantenendo il design compatto che contraddistingue la serie Pixel. La nuova versione, presentata in anteprima tramite video teaser e render ufficiali, si distingue per l'utilizzo del nuovo SoC Tensor G4, senza però passare al G5 introdotto nei modelli superiori. Le immagini ufficiali mostrano un dispositivo con una back cover completamente piatta, senza alcun tipo di rilievo per il modulo fotografico posteriore, come già visto negli ultimi modelli.

