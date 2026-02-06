gomorra le origini episodio finale su sky e now pietro savastano alla resa dei conti

Gomorra Le Origini si chiude con un finale che lascia senza parole. Pietro Savastano si trova davanti a una scelta difficile, tra amore e lealtà, in un mondo che sembra ormai senza uscita. Le alleanze si svelano, i sogni si allontanano e il destino di tutti appare segnato. Gli ultimi minuti della serie mostrano una resa dei conti che lascia il pubblico con il fiato sospeso.

Gomorra torna su Sky con «Le Origini», una nuova serie che esplora le radici del personaggio di Pietro Savastano.

