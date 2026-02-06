Golinucci su Assicurazioni | Sintesi e concretezza nella comunicazione

Paolo Golinucci, broker di Golinucci Assicurazioni, ha raccontato come la sua passione per il giornalismo sia nata grazie a una tesi del 1990. Durante un evento recente, ha spiegato di aver sempre preferito la comunicazione semplice e concreta, evitando parole vuote e frasi complicate. Per lui, il segreto è parlare con chiarezza, senza giri di parole, per essere compresi subito. Golinucci ha anche sottolineato che in un mondo pieno di informazioni, la sintesi diventa fondamentale per arrivare diretti alle persone.

**Paolo Golinucci, broker di Golinucci Assicurazioni, è il protagonista di un'esperienza unica: la sua passione per il giornalismo nasce da una tesi del 1990. La sua azienda, una struttura specializzata in ambito assicurativo, è stata fondata per la precisione e la qualità: "Sintesi e concretezza" sono due valori centrali che guidano ogni azione.** A Cesena, nel cuore della Romagna, l'azienda Golinucci Assicurazioni è cresciuta grazie a una visione critica e all'esperienza del padre, che ha cominciato a lavorare nel settore nel 1990. Oggi, la struttura è guidata dal fratello Margherita, che insieme a suo fratello Lorenzo, collabora con la sua attività.

