Golia cerca casa merita molto più di una gabbia e di un’attesa infinita

Golia, un pastore tedesco di circa un anno e mezzo, cerca una famiglia che gli dia una possibilità. Dopo aver passato momenti difficili, il cane aspetta con pazienza e fiducia, senza rabbia. Ora ha bisogno di trovare qualcuno che gli offra un rifugio vero, lontano dalla gabbia e dall’attesa infinita.

Golia ha circa 1 anno e mezzo. Un cane che ha sofferto tanto, eppure non aspetta con rabbia, ma con fiducia. È un mix levriero, tigrato bellissimo, uno sguardo che parla da solo. Golia non si mette in prima fila, aspetta il suo turno in silenzio, sperando che qualcuno si fermi davvero a guardarlo. Canile Comunale di Velletri Mai visto cosa più bella..... Lui è Golia una splendida creatura di una bellezza che toglie il fiato. È un cane gioioso, sempre in cerca di coccole e qualche snack

