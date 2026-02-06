Dopo i problemi causati dal maltempo, si è conclusa finalmente la prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete italiane, Goggia e Vonn, sono apparse veloci a tratti, ma spesso si sono nascoste in passaggi interlocutori. Intanto, Wiles si prende il miglior tempo, lasciando le altre in seconda posizione.

Dopo i problemi causati dal maltempo, finalmente si è conclusa la prima prova cronometrata della discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la cancellazione di ieri, finalmente oggi le atlete sono riuscite, anche se la nebbia ha portato ad un ulteriore rinvio nella giornata odierna per circa una quarantina di minuti. Alla fine il miglior tempo è stato quello dell’americana Jacqueline Wiles, che ha chiuso con il crono di 1’38”94. La statunitense ha spinto dall’inizio alla fine a differenza di moltissime altre atlete. Al secondo posto ha concluso la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Goggia e Vonn veloci a tratti, poi si nascondono in una prova interlocutoria. Wiles davanti

Approfondimenti su Goggia Vonn

Questa mattina si è svolta la prima prova di discesa a Cortina per le Olimpiadi del 2026.

La prima prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee ha mostrato alcune variazioni nelle performance delle atlete di punta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Goggia Vonn

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Milano-Cortina, Goggia: Il sogno rimane vincere l’oro in discesa; Brignone e Goggia a Crans-Montana: l'ultima sfida prima delle Olimpiadi con Lindsey Vonn; Sofia Goggia, è il tuo momento. Liberiamo mente e fisico già da Crans Montana!.

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Vonn e Goggia veloci, ma si rialzano nel finale. Wiles spacca la classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.39 Si rialza nel finale ... oasport.it

Quando gareggiano Brignone, Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completoSaranno ben 196 gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali: ecco tutte le date e gli orari dei più attesi ... corrieredellosport.it

Goggia: «Ho capito l’anno scorso che pensavo solo alle gare e avevo dimenticato chi fosse Sofia» A Marca: «Quello che ho fatto a Pechino nel 2022 è stato memorabile, ma non ci penso più, vivo per il futuro. Vonn mi ha portato ad essere l'atleta che sono ogg facebook

Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione. x.com