Goggia e Vonn brillano a tratti ma la prova resta interlocutoria con Wiles in testa

Le condizioni meteo hanno complicato la prima prova cronometrata di discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Goggia e Vonn sono apparse a tratti veloci, ma la prova nel suo complesso resta ancora interlocutoria. La leader del momento è Wiles, che ha fatto segnare il miglior tempo. Le azzurre cercavano conferme, ma sono lontane dai podi provvisori. La gara continua, e le atlete si preparano a migliorarsi nelle prossime uscite.

Le condizioni meteoclimatiche hanno imposto un avvio difficile per la discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026: la prima prova cronometrata si è chiusa solo dopo un rinvio dovuto alla nebbia. Nonostante l’atteso slittamento, le atlete hanno preso il via concentrando lo sforzo su un tracciato impegnativo, con una prestazione complessivamente molto positiva e alcune segnature significative sul ritmo di gara. Il tempo migliore è stato firmato da Jacqueline Wiles degli Stati Uniti, che ha chiuso con un tempo di 1'38"94 e ha mantenuto una progressione costante dall’imbocco fino all’arrivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Goggia e Vonn brillano a tratti, ma la prova resta interlocutoria con Wiles in testa Approfondimenti su Goggia Vonn Goggia e Vonn veloci a tratti, poi si nascondono in una prova interlocutoria. Wiles davanti Dopo i problemi causati dal maltempo, si è conclusa finalmente la prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Vonn e Goggia veloci, ma si rialzano nel finale. Wiles spacca la classifica Questa mattina si è svolta la prima prova di discesa a Cortina per le Olimpiadi del 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Goggia Vonn LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Vonn e Goggia veloci, ma si rialzano nel finale. Wiles spacca la classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.39 Si rialza nel finale ... oasport.it Paura per Lindsey Vonn, annullata la discesa di Crans Montana: 3 atlete nelle reti, salve Brignone e GoggiaSci discesa libera femminile Crans Montana: dopo 6 atlete, ben 3 sono finite nelle reti, tra cui Lindsey Vonn (trasportata in toboga in elicottero verso l'ospedale più vicino). Gara cancellata. sport.virgilio.it Goggia: «Ho capito l’anno scorso che pensavo solo alle gare e avevo dimenticato chi fosse Sofia» A Marca: «Quello che ho fatto a Pechino nel 2022 è stato memorabile, ma non ci penso più, vivo per il futuro. Vonn mi ha portato ad essere l'atleta che sono ogg facebook Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.