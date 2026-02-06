Gli inquirenti non credono alla versione del fratello di Jlenia Musella e lo accusano di omicidio volontario

Gli inquirenti non credono alla versione del fratello e lo accusano di aver ucciso volontariamente la sorella. Giuseppe Musella, 25 anni, ora è sotto accusa per omicidio, perché secondo gli investigatori voleva davvero farle del male. La vicenda si è svolta in modo molto più grave di quanto si pensasse all’inizio.

Omicidio volontario: è questa l'accusa - terribile - per il 25enne Giuseppe Musella. Significa che gli inquirenti non credono alla versione della lite degenerata: per loro “voleva” uccidere la sorella Jlenia. Fondamentali in sede processuale saranno diversi elementi, a partire dall'esame autoptico sul corpo di Jlenia. Ci si aspetta innanzitutto che l'analisi medico-legale dica se la ferita mortale è compatibile con un “lancio” da distanza - tra i 6 e gli 8 metri - del coltello, o se invece l'arma è stata conficcata da vicino. Disposta inoltre una perizia sul cane di famiglia, per riscontrare se davvero sia stato colpito con un calcio, quello che avrebbe sferrato la ragazza innescando la violenta reazione di Giuseppe.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un uomo è stato arrestato a Napoli, nel quartiere Ponticelli, con l’accusa di aver ucciso la sorella, Jlenia Musella.

La Squadra Mobile di Napoli ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello della giovane Jlenia, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena.

