Sabato prossimo, alla Casa del Boia, si terrà un convegno che analizza gli errori nella gestione della pandemia in Italia. Tra i partecipanti, il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini, che nel corso dell’evento presenterà anche il suo nuovo libro,

Due appuntamenti in uno: sabato prossimo, alla Casa del Boia, si terrà un convegno dal titolo "La gestione pandemica in Italia tra errori, mistificazioni, omissioni e obblighi" che vedrà la presenza, tra gli altri, del senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini che al termine del convegno presenterà anche il suo ultimo libro dal titolo "Vent’anni di sovranismo". Si tratta di un doppio appuntamento organizzato dalla Lega e in particolare dal consigliere comunale Massimo Fagnani che aprirà il convegno alle ore 15,30. Seguiranno poi le relazioni del professor Bruno Cheli, docente di Statistica all’Università di Pisa dal titolo "L’informazione statistica sui "vaccini" anti Covid: errori e mistificazioni", del dottor Mariano Amici dal titolo "Il risveglio delle coscienze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli errori della crisi pandemica

