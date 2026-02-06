Questa domenica il Pisa si prepara alla grande sfida contro il Verona al Bentegodi. Per il giovane allenatore Paolo Sammarco è la prima volta in Serie A e la partita rappresenta una prova importante. Con il suo approccio deciso, Sammarco vuole dimostrare di poter portare avanti il suo progetto e ottenere un risultato positivo contro una squadra esperta. La sfida si presenta aperta, e i tifosi aspettano di vedere come il nuovo allenatore affronterà questa prima vera prova tra i grandi.

Così come il Pisa, anche il Verona per la partita del Bentegodi avrà un esordiente assoluto in Serie A in panchina. Dopo l’esonero di Zanetti, il club veneto ha deciso di promuovere internamente l’ex tecnico della Primavera Paolo Sammarco (foto). Una soluzione ad interim? Non è ancora noto il dato. Di certo, l’allenatore si gioca parte del futuro nella partita di questa sera. "Il mio primo obiettivo è il Pisa, io sento la vicinanza del presidente e penso solo a domani. Ho vissuto una grande emozione quando mi hanno chiamato, adesso siedo su una panchina di Serie A". Difficile pronosticare eventuali cambi di formazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. La grande prova per Paolo Sammarco: "Il Pisa sporting Club mio primo obiettivo»

Approfondimenti su Sammarco Pisa

Ademola Lookman si presenta ufficialmente come nuovo giocatore dei Colchoneros.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sammarco Pisa

Argomenti discussi: Bisceglie-Taranto, Danucci: grande rispetto per gli avversari. Passerà il turno chi avrà più fame; I 5 migliori personaggi per dominare in 2XKO: guida alle scelte vincenti per principianti; La soddisfazione di Possanzini: Tre punti di grande valore; Sinner travolge Shelton, sarà semifinale contro Djokovic a Melbourne.

Gli avversari. Il tecnico Indiani ammette: Grande gara della Robur»Subire una rete sul campo della capolista, dopo appena 4 minuti, avrebbe potuto stroncare qualunque squadra. Non il Siena: i bianconeri hanno reagito con orgoglio e coraggio, l’hanno rimessa in piedi, ... lanazione.it

Gli avversari. Noi protagonisti. Siamo fiduciosi»Sono una squadra che vuole confermarsi dopo quanto ottenuto e arrivano da un buon momento, al netto della brutta sconfitta... Sono una squadra che vuole confermarsi dopo quanto ottenuto e arrivano ... lanazione.it

LA PRIMA CONFERENZA STAMPA DEL NEO MISTER DELL’HELLAS VERONA PAOLO SAMMARCO facebook

Hellas Verona, Paolo Sammarco nominato allenatore ad interim dlvr.it/TQkpXX x.com